Muradiye'de ‘40 Hadis Ezber Okuma Yarışması' ödül töreni

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘40 Hadis Ezber Okuma Yarışması'nın ödül töreni yapıldı.

Muradiye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu'nun konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

Programın sonunda İHA muhabirine konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, 3 aylar içerisinde düzenlenen ‘40 Hadisi Ezbere Okuma Yarışması'nın ödül törenine katıldıklarını belirterek, “Yarışmaya katılan okullarımızı kutluyoruz. Yarışmayı düzenleyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü kutluyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ödül alan öğrencilerimizi tebrik ederiz” dedi.

Programa Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca, ilçe protokolü, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.