Muradiye'de 500 metre manyat ağ ile 5 ton balık ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde 500 metre manyat tipi ağ ve 5 ton inci kefali balık geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inci kefalinin yasak döneminde kaçak olarak avlanmasının önlenmesine yönelik karadan ve gölden denetimlerine devam ediyor. Kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Muradiye İlçe Jandarma Kolığına bağlı Alparslan Jandarma Karakol K.oomutanlığı , İl Jandarma Komuyanlığı Çevre Timi ve Edremit Bot Timi ekipleri tarafından Yalındüz Mahallesi bölgesinde 500 metre manyat tipi ağ ve kaçak olarak avlanmış 5 bin kilogram balık ele geçirildi. Yakalanan balık ve ağlar İlçe Tarım be Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, inci kefalinin korunmasına yönelik olarak av yasağının sonuna kadar denetimlere aralıksız devam edileceği belirtildi.