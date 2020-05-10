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Muradiye'de 65 yaş ve üzeri annelerin günü kutlandı

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde 65 yaş ve üzeri annelerin Anneler Günü kutlandı.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde 65 yaş ve üzeri annelerin Anneler Günü kutlandı.


Polis ve Kızılay ekibi, 45 gün sonra evden çıkan 65 yaş ve üstü annelere yolda karanfil ve maske vererek gününü kutladı. Korona virüs nedeniyle 45 gündür evden çıkamayan 65 yaş ve üstü anneler; Kızılay ve polislerin sürpriz Anneler Günü kutlaması karşısında büyük mutluluk yaşadı.


Evden çıkamayan yaşlıları ise evlerinde ziyaret eden Kızılay ve polis ekibi, Kaymakam Erkan Savar'ın selamını götürerek günlerini kutladı. Kızılay ekibine ve polislere teşekkür eden anneler, böyle bir günde kendilerini yalınız bırakmayan yetkililere teşekkür ettiler.

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