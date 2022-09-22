İhlas Haber Ajansı

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Muradiye'de Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi

Van’ın Muradiye ilçesinde ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu gerçekleştirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu gerçekleştirildi.


Muradiye ilçesinde 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği düzenlendi. Muradiye Belediyesi önünde pedal çevirmeye başlayan ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, kurum amirleri ve öğrenciler, bisikletlerini sürdü. Avrupa Hareketlilik Haftası ile bisiklet kullanımını ve yaya yollarını artırmayı, vatandaşların motorlu araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahate yönelmesini amaçlayan etkinlikte Muradiye sokaklarında rengi görüntüler oluşturdu.

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