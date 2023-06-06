Muradiye'de çevre temizliği

Van'ın Muradiye ilçesinde tarihi ve turistik değere sahip Balık Bendi yerleşkesinde çevre temizliği yapıldı.

Muradiye'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'ın da katılımıyla Kandahar Mahallesi'nden Balık Bendi yerleşkesine kadar bayraklı yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından Kaymakam Aydoğan ve beraberindeki öğretmenler ve öğrenciler, Balık Bendi yerleşkesinde çevre temizliği yaptı.

Etkinlik sonunda Muradiye Belediyesi tarafından hazırlanan tişört ve şapkalar öğrencilere hediye edildi.