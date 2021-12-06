İhlas Haber Ajansı

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Muradiye'de deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Van’ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Muradiye ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, deprem anı ise Muradiye ilçesinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Raflardaki eşyaların yere düşme görüntüleri, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

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