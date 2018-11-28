Muradiye'de doğalgaz sevinci

Van'ın Muradiye ilçesinde doğalgaz dağıtım hattı düzenlenen törenle açıldı.

Muradiye'de doğalgaz boru hattının açılış sevinci, meşale yakılarak kutlandı. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, ilçeyi ısıtacak doğalgaz çalışmasını da nihayete erdirdiklerini belirtti. BOTAŞ tarafından kabul edilen istasyonun Muradiye'de hazır hale getirildiğini söyleyen Kaymakam Yücel, “Yılbaşından itibaren doğalgaz aboneliği başlayacaktır. Evlere ve iş yerlerine doğalgaz verilmeye başlanacaktır. Dileyen vatandaşlarımız yılbaşından itibaren doğalgaz abonelik işlemlerini yapabilecektir” dedi.

Şehir şebekesine gaz verildiğini söyleyen Yücel, Muradiyelilerin hizmetlerin en güzelini hak ettiğini vurguladı.

AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı ise, şehir merkezine doğalgaz gelmesinin çok güzel bir heyecan olduğunu söyleyerek, AKSA Bölge Müdürü Hikmet Turan Güler'e teşekkür etti.