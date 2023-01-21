Muradiye'de dönem sonu kapanış şenliği

VAN (İHA) –Van'da, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi tarafından dönem sonu kapanış şenliği düzenlendi.

Kurulduğu günden bu yana 472 gönüllüsünün desteğiyle 26 bin 875 çocuğa ulaşan Muradiye Öğrenim Birimi, dönem sonu nedeniyle kapanış şenliği düzenledi. Çocukların 10 haftalık çalışmalarının sergilendiği şenlikte, kurdele kesiminin ardından ‘Tasarım Beceri Atölyesi'nde çocuklar tarafından projeler anlatılırken, Düşler Atölyesi'nde ise dünyaca ünlü ressamların çalışmaları ile küresel iklim değişikliğiyle ilgili yapılan resimler hakkında bilgiler verildi.

Konuya ilişkin konuşan TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Sorumlusu Buket Müjde, “Tasarım Beceri Atölyesi'nde; 3D kalem tasarımları, 3D yazıcılarda yapılan anahtarlıklar, Mblock tasarımları, robot süpürge, hijyenik atık kutusu, pergel robot, çöp toplayan araba, anı kutusu, karıştırıcı robot, sokak lambası, park sensörü gibi tasarımlar sergilendi. Sergiyi ziyaret eden misafirlere robotların çalışma şekilleri gösterilip hareket ettirildi. Düşler Atölyesi sergisinde ise Frida Kahlo portreleri ve takı tasarımları, Fahrelnisa ile zentangle çalışmaları sergilendi. Bunun yanında çocuklarımız, killerden yaptıkları hayvanların habitatlarını nasıl yaptıklarını anlattı. Ebru çalışması ve sulu boya çalışmalarının yanı sıra, Salvador Dali'den esinlenip surrealism çalışmalar sergilendi. Çocuklar bizzat yapılan çalışmaları kendileri anlattı. Misafirlerimiz ise tüm çocuklarımıza teşekkür edip, alkışladılar” dedi.

Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son bulan sergiye, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Güzelyıldız ve Eşref Yıldız, okul müdürleri, kurum müdürleri, gönüllüler, veliler ve çocuklar katıldı.