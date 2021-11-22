Muradiye'de “Dünya Çocuk Hakları Günü” kutlandı

Her çocuğun temel hak ve özgürlüklerini savunan ve nitelikli eğitime erişim hakkı için çalışan TEGV, etkinlik noktalarında ve uzaktan atölyelerinde ‘Çocuk Hakları' konusunda bilinçlendirme çalışması yürütüyor. Bu kapsamda TEGV'in Van Muradiye Öğrenim Birimi, “Dünya Çocuk Hakları Günü”nde bahçe duvarına çocuk haklarıyla ilgili resim çizdirdi. Diğer taraftan çocuk haklarının yazılı olduğu pankartlar da yapıldı. 80 çocuk ve gönüllülerin de katılım sağladığı etkinlik coşkuyla kutlandı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren TEGV Muradiye Birim Sorumlusu Buket Müjde, Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde birimde bir dizi etkinlik düzenlediklerini belirtti. Birim Sorumlusu Müjde, “Etkinlik kapsamında çocuklar tüm çocuk haklarının maddelerini yüksek sesle okudu. İşaret dili etkinliğine katılan çocuklar, ‘Ben çocuğum' adlı gösterilerini sergiledi. Tüm çocuklar, kendileri için en önemli olan haklarını balonlara yazıp gökyüzüne bıraktı. TEGV, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde her çocuğun; dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama, yaşına uygun eğlenceli aktivitelerde bulunma, kültürel ve sanatsal yaşama özgürce katılma hakkı gibi başlıca haklarına vurgu yapılarak, sahip oldukları haklara dikkat çekiyor. Tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Gününü bir kez daha kutlarız” dedi.