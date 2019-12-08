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Muradiye'de “Dünya Gönüllüler Günü” etkinliği

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TGEV) Muradiye Öğrenim Birimi, “Dünya Gönüllüler Günü” kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.


Tüm dünyada 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanırken, en büyük gücünü gönüllülerden alan bir sivil toplum kuruluşu olan TEGV'de de çeşitli aktivitelerle bu özel gün kutlandı. TEGV Muradiye Öğrenim Birimi, her yıl olduğu gibi bu yılda paydaşları olan gönüllülerinin gününü düzenlediği etkinliklerle kutladı.


TEGV Muradiye Öğrenim Birimi, ilçede yaklaşık 36 gönüllüsüyle düzenlediği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Coşkulu kutlama sırasında günün anlam ve önemiyle ilgi kısa bir konuşma yapan TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Sorumlusu Buket Müjde, çocukların gözündeki ışığın parlamasının sebebi olan gönüllülere teşekkür etti.


Yapılan konuşmanın ardından etkinlik; tanıtım videosunun izlenmesi, pasta kesimi, hediye dağıtımı, halay ve dansla son buldu.

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