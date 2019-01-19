Muradiye'de ‘Düşler Atölyesi' sergisi

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi tarafından dönem sonu ‘Düşler Atölyesi' sergisi açıldı.

TEGV Muradiye Öğrenim Birimi öğrencileri tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılının dönem sonu çalışmaları çerçevesinde açılan ‘Düşler Atölyesi' sergisi, ilçe yönetiminin beğenisine sunuldu. Öğrenim biriminde düzenlenen sergide, öğrencilerin 10 haftalık çalışmaları sergilendi. Açılan sergiyle ilgili açıklamalarda bulunan TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Sorumlusu Buket Müjde, dönem sonu dolayısıyla yaklaşık 10 haftalık çalışmanın sonucunda çıkan eserleri sergilediklerini belirtti. Öğrenim Birimi Sorumlusu Müjde, “TEGV Muradiye Öğrenim Biriminde 2-3-4-5.sınıf öğrencilerimizin 10 hafta boyunca yapmış oldukları tüm çalışmalar ‘Düşler Atölyesi' sergimizde yer aldı. Sergimizde birçok çalışma sergilenirken, her dönem olduğu gibi bu dönemde yoğun ilgi gördü. Ürünlerimiz sergilerken keyifli vakit geçiren çocuklarımız ise, yaptıkları tüm çalışmaları birer birer ziyaretçilerimize tanıttılar. Gördükleri ilgi karşısında mutlu olan çocuklarımız güzel bir gün geçirdi. Ben bu anlamda sergimize katılan tüm davetlilere yürekten teşekkür ederim” dedi.

Sergi açılışına Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel ve eşi Serap Yücel, ilçe Jandarma Komutanı Enver Kaptan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş, okul müdürleri, öğretmenler, gönüllüler ile veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.