Muradiye'de ev yangını

Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, büyük hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye ilçesi Görecek Mahallesine bağlı Seraç Mezrasında ikamet eden Sadrettin Sezan'a ait evde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Herhangi bir can kaybı yaşanmayan yangında evin çatısı, bir oda ve salon tamamen yanarken, 2 oda içerisinde bulunan eşyalar yanmadan çıkartıldı.