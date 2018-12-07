Muradiye'de Gönüllüler Günü kutlaması

Tüm dünyada 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanırken, en büyük gücünü gönüllülerden alan bir sivil toplum kuruluşu olan TEGV'de de çeşitli aktivitelerle bu özel gün kutlandı. TEGV Muradiye Öğrenim Birimi, her yıl olduğu gibi bu yılda paydaşları olan gönüllülerinin gününü düzenlediği etkinliklerle kutladı.

TEGV Muradiye Öğrenim Birimi, ilçede yaklaşık 50 gönüllüsüyle düzenlediği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kutlama sırasında günün anlam ve önemiyle ilgi kısa bir konuşma yapan TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Sorumlusu Buket Müjde, kendilerine destek sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek günlerini kutladı.

Yapılan konuşmanın ardından etkinlik; pasta kesimi, müzik dinletisi, karaoke, hediye dağıtımı, halay ve dansla son buldu.