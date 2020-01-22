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Muradiye'de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Belediyesi personellerine yönelik ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ semineri verildi.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Belediyesi personellerine yönelik ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri verildi.


Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Muradiye İlçe Halk Kütüphanesi konferans salonunda belediye personellerine ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri verildi. Muradiye Sosyal Hizmet Merkezi Birim Sorumlusu Sosyolog Erkan Bayram tarafından; ‘şiddet nedir? Kadına şiddet nedir? Şiddet türleri nelerdir? Dünyada, Türkiye'de, ilimizde ve Muradiye ilçemizde kadına şiddet oranları ile kadına şiddet nedenleri ve hukuki sonuçları ile kadına şiddetle mücadelede kurumsal mekanizmalar' anlatılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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