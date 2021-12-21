İhlas Haber Ajansı

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Muradiye'de karla mücadele çalışması

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.


İlçede gece geç saatlerde kar yağışının başlamasıyla birlikte yolları açık tutmak için kent genelinde yoğun bir tempoyla çalışan Muradiye Belediyesi ekipleri, geceden sabaha kadar mesai yaptı. Özellikle çarşı merkezi ile uzak mahalleler arasındaki ana arterleri açık tutmak için yoğun gayret gösteren ekipler, ilçe merkezinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler 7/24 kar nöbeti ve tuzlama çalışması yapıyor.

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