Muradiye'de "Kitap Van Projesi" toplantısı gerçekleştirildi

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde valilik tarafından hayata geçirilen "Kitap Van Projesi" tanıtım ve uygulama toplantısı yapıldı.

Muradiye Halk Kütüphanesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Misal Çelebi tarafında bilgi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ile Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan tarafından birer konuşma yapılmasının ardından ‘Van Okuyor Projesi' çerçevesinde yapılan kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaymakam Melih Aydoğan başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, okul yöneticileri ve mahalle muhtarları katıldı.