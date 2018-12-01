Muradiye'de köy çocukları tiyatro ile tanıştı

Van'ın Muradiye ilçesinde Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamındaki proje ile köy okullarında eğitim gören 320 öğrenci, tiyatro ile buluşturdu.

Muradiye Kaymakamlığı, Muradiye Belediyesi ve Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Köy Çocukları Tiyatroda' projesi ile köyde yaşayan çocukları tiyatro ile buluşturdu. Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamındaki proje ile köy okullarında eğitim gören 320 öğrenci, 40 öğretmen eşliğinde servislerle Van merkeze getirildi. Tiyatro öncesinde yenilen yemeğin ardından, Van Devlet Tiyatrosu'na geçildi. Öğrenciler, Kurtuluş Bilgilioğlu'nun yazdığı Mikrobik ve Gribik Zararlı Birer Mikroptur adlı tiyatro oyununu izledi. Sahnelenen oyun boyunca neşeli dakikalar geçiren öğrenciler, meraklı bakışlarla gösteriyi izledi.

Köy çocuklarını tiyatroyla buluşturmanın mutluluğu içinde olduklarını söyleyen Muradiye Kaymakamı ve Muradiye Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, “İl ve ilçe merkezlerindeki çocuklar gibi köylerdeki çocukları da sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlere katılabilmelerini amaçlıyoruz” dedi.