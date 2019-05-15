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Muradiye'de ‘madde bağımlılığı' konulu seminer

Van’ın Muradiye ilçesinde ‘madde bağımlılığı’ semineri düzenlendi.

Van'ın Muradiye ilçesinde ‘madde bağımlılığı' semineri düzenlendi.


Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Muradiye ilçesinde ‘madde bağımlılığı' konulu bir seminer veridi. Muradiye Meslek Yüksekokulunda Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Ek Hizmet Birimi Sorumlusu Sosyolog Erkan Bayram tarafından verilen seminerde; ‘madde bağımlılığı nedir? Bağımlılık yapan maddeler, bir birey ne zaman bağımlı sayılır, bireyleri madde kullanımına iten nedenler ve madde bağımlılığının zararları' anlatıldı.

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