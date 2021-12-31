İhlas Haber Ajansı

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Muradiye'de odunluk yangını

Van’ın Muradiye ilçesinde bir odunlukta çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Muradiye ilçesinde bir odunlukta çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah B.'ye ait odunlukta bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Soba külünden çıktığı tahmin edilen yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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