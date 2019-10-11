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Muradiye'de öğrencilere yönelik “biyolojik çeşitlilik'' eğitimleri

Van’ın Muradiye ilçesinde öğrencilere yönelik "Biyolojik çeşitlilik ve önemi" eğitimleri başladı.

Van'ın Muradiye ilçesinde öğrencilere yönelik "Biyolojik çeşitlilik ve önemi" eğitimleri başladı.


Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından "Biyolojik çeşitlilik ve önemi" hakkında eğitim çalışmaları her yıl olduğu gibi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Van İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Muradiye ilçesi, Cumhuriyet ve Fevziye Salih Ünlü ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldiler. “Biyolojik çeşitlilik ve önemi'' hakkındaki eğitim çalışmaları Van İl Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir takvim doğrultusunda 2019-2020 eğitim-öğretim süresince il genelinde devam edecek.

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