Muradiye'de Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın konulu seminer verildi

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” konulu seminer verildi.

Muradiye Kazım Karabekir Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde verilen bilgilendirme seminerinde, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amiri Bekir Koçhan, trafik polisleri Hakan Özkan ve Kenan Kiraz tarafından katılımcılara çevrecilikle ilgili bilgiler verildi. Muradiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cahit Solmaz, Muradiye Belediye Zabıta Amiri Ahmet Başak, zabıta Hanifi Yıldız, öğretmenler ve vatandaşların katıldığı seminerde, katılımcılar kaldırımların esnaflar tarafından işgal edildiği, araçların ise çift sıra park ettikleri nedeniyle yayalara rahat gezme ve alışveriş yapma olanağı bırakılmadığına vurgu yapıldı. Bazı manavların işyeri içerisinde satışlarını yaparken, halen bazı manavların kasaları kaldırımda durduğundan, kahve önünde oturan vatandaşların özellikle aile başta olmak üzere yayaların kaldırımlardan geçmelerinin mümkün olmadığına ve esnafların eşyalarının kaldırımlarda yer bırakmadığına dikkat çekildi.

Trafik Büro Amiri Bekir Koçhan, “Yeni yapılan otogar ile çarşı içinde park eden bu araçlar kaldırılacak. Çift sıra park eden araçlara ise gereken cezalar yazılıyor ve yazılacak. En kısa süre içerisinde bu sıkıntıların giderilecek. Müracaatlarımızı yapmışız çarşı merkezinde gereken düzenleme, yaya geçitleri, kavşakların yeni düzenlemesi ile ilçemiz rahata kavuşacak” dedi.