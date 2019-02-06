Muradiye'de ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' programı düzenlendi

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla bugün 12.00 13.30 saatleri arasında Muradiye ilçesinde bir program düzenlendi. İlçenin Yenişehir Mahallesinde Lise ve Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokul önünde gerçekleşen etkinlikte, Muradiye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amiri Bekir Koçhan, öğrenci ve vatandaşlara geçiş öncelikli haklarını anlattı. Geçen sürücüleri de durduran Koçhan, sürücülere İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda öncelikli geçiş hakkının yayalara ait olduğunu, bundan böyle yayalar yola adım attıklarında araçlar durarak yayalar geçeceğini anlattı. Yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi. Yoldan geçen sürücü kursu aracını da durduran Bekir Koçhan, sürücü kursu yetkililerine de, “Bundan eğitimlerinizde kursiyerlere de bu uygulamayı anlatırsanız sürücü ve yayaların bilgi sahibi olmalarını sağlayarak büyük bir fayda sağlamış olursunuz” dedi.

Türkiye'nin kanayan yarası olan trafik kazalarını azaltabilmek ve buna ilişkin farkındalık oluşturabilmek için projeler üretildiğini aktaran Koçhan, “Daha önce de bu kapsamda "Kırmızı düdük", "Bu yolda hep birlikteyiz", "Çocuklar, polis, jandarma trafik denetiminde" kampanyaların gerçekleştirildiğini, şimdi ise İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda bu kampanyayı başlattık diye konuştu.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Harun Yücel, Emniyet Müdür Vekili Hasan Gün, polisler ve öğrenciler katıldı.