Muradiye'de ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' programı

Van'ın Muradiye ilçesinde ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla bugün 11.00-12.00 saatleri arasında Muradiye ilçesinde bir program düzenlendi. İlçenin Yenişehir Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Muradiye Emniyet Müdürü Hasan Gün, öğrenci ve vatandaşlara geçiş öncelikli haklarını anlattı. Geçen sürücüleri de durduran Gün, sürücülere ve öğrencilere İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda öncelikli geçiş hakkının yayalara ait olduğunu, bundan böyle yayalar yola adım attıklarında araçların durarak yayaların geçeceğini anlattı.

Hasan Gün, öğrencilere de karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalarını gelişi güzel yola ve araçların önüne koşmamalarını hatırlattı.

Trafik Büro Amiri Bekir Koçhan, öğrencilere karşıdan karşıya geçişlerde trafik akışında uygulamalı örnekler göstererek hem öğrencilere hem de sürücülere bilgi verdi. Koçhan, daha sonra Muradiye Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilere slayt gösterimli eşliğinde bilgiler verdi. Türkiye'nin kanayan yarası olan trafik kazalarını azaltabilmek ve buna ilişkin farkındalık oluşturabilmek için projeler üretildiğini aktaran Koçhan, “Daha önce de bu kapsamda ‘Kırmızı düdük', ‘Bu yolda hep birlikteyiz', ‘Çocuklar, polis, jandarma trafik denetiminde' kampanyaların gerçekleştirilmişti. Şimdi ise İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda bu kampanyayı başlattık” diye konuştu.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli askerler, polisler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş, okul müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Uygulamada öğrenci ve sürücülere broşür dağıtıldı.