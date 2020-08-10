Muradiye'de ot yangını

Van'ın Muradiye ilçesinde kışın hayvanlara verilmek üzere istiflenen ot yığını alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yukarı Argıt Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Çaldıran Grup Amirliği ekiplerinin de takviyesiyle yangın söndürülürken, kışın hayvanlara verilmek üzere istiflenen ot yığını tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.