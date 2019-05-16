Muradiye'de ‘Rol Model' buluşması

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Muradiye ilçesinde öğrencilere yönelik ‘Rol Model' buluşması gerçekleştirildi.

Kazım Karabekir ve Alparslan Fen liselerinden toplam 250 öğrencinin katıldığı buluşmaya; konuşmacı olarak Avukat Esra Avcı, Diş Hekimi Bahriye Asene Düşüngüllü, Psikolog Döndü Bozdemir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altangöl ve İl Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Üstçavuş Hülya Güner'i yer aldı.

Buluşmanın sonunda öğrenciler merak ettikleri soruları sorarak, katılımcılarla bol bol fotoğraf çektirdi.