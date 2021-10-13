Muradiye'de ruhsatsız silah ve kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde yapılan operasyonlar neticesinde ruhsatsız silah ve kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde, ilçe merkezi ve Görecek Mahallesi'ndeki 5 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan arama neticesinde; 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör, fişek ile 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait fişekler ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Z.Ş. ve R.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.