Muradiye'de satranç turnuvası

Muradiye'de etkinlik sürecinde 10'ar hafta boyunca yürütülen program, iki gönüllünün desteğiyle yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Program çerçevesinde çocuklar, satrancın tüm temel kavramlarını öğrendi. Bugüne kadar 466 gönüllüsünün desteğiyle 27 bin148 çocuğa ulaşan TEGV Van Muradiye Öğrenim Birimi'nde ilçedeki çocuklar yepyeni bir etkinlikle buluştu.

Konuya ilişkin konuşan TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Sorumlusu Buket Müjde, çocukların satranç etkinliğiyle gördükleri ilk seçeneği tercih etmek yerine; alternatifleri düşünmeyi ve farklı durumlar için her bir alternatifin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmeyi öğrendiğini belirtti. Müjde, “Çocuklar, aynı zamanda yaptığı her hamlenin ardından gelecek tepkiyi ve bu tepkiye ne cevap vereceğini düşünmeye başladı. Satranç, zaman içinde sabırlı ve düşünceli olmayı öğretti. Turnuva sonunda dereceye giren çocuklarımıza ödüllerini verdik” dedi.