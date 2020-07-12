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Muradiye'de sel

Van’ın Muradiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi.

Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi.


Muradiye'de öğle saatlerinde bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel sonucu tarım arazileri büyük hasar gördü. Sel sonucu özellikle Dere Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede maddi hasarlarının büyük olduğunu ifade eden Yenişehir Mahalle Muhtarı Sıracettin Akparan, “Gelen sel nedeniyle 20 bin bağ ot ile buğday ve arpa tarlaları hasar gördü. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

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