Muradiye'de sel

Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskınında bazı evler ve ekili araziler su altında kaldı.

Muradiye ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gümüştepe, Kandahar, Açıkyol ve Durukaş mahallelerinde sel baskını meydana geldi. Olayın duyulması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye İlçe Grup Amirliği, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Muradiye Belediyesine bağlı ekipler kısa sürede bölgeye gitti. Yapılan incelemeler üzerine herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı sel baskınında bazı evler ve ekili araziler sular altına kaldı. Yaşanan sel baskınlarından dolayı İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.