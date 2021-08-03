Muradiye'de selzedelerin yaraları sarılıyor

Muradiye ilçesinde dün etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hasar gören vatandaşları ziyaret eden Milletvekili Gülaçar ile Genel Sekreter Çelikel, devlet desteğinin her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

Muradiye ilçesine bağlı Dağören, Topuzarpa, Uluşar ve Otlakbaşı mahallerini ziyaret eden Milletvekili Gülaçar ve Genel Sekreter Çelikel, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'dan yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Muradiye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise “Belediyemiz tarafından Dağören, Topuzarpa, Uluşar ve Otlakbaşı mahallelerinde meydana gelen sel ve su taşkınlarına anında müdahale edildi. Tüm imkânlarıyla seferber olan Muradiye Belediyesi, mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, selzedelerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgedeki çalışmalar hakkında Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'dan bilgi aldı” denildi.