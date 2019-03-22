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Muradiye'de sigara kaçakçılığı

Van’ın Muradiye ilçesinde durdurulan bir araçta 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde durdurulan bir araçta 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kandahar Mahallesi Eski Vanyolu Caddesi üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada 4 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili Y.B. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.


Ayrıca araç sürücüsüne ve araca toplam 3 bin 838 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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