Muradiye'de Siyeri Nebi Sokağı etkinliği

i Muhammed'in (SAV) hayatı aktarıldı.

Muradiye İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen maket gösterisi cemaat tarafında ilgi ile izlerken cemaat maketleri telefonlarına kaydetti. Muradiye Merkez Camiinde kurulan “Siyeri Nebi Sokağı”nda Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) hayatı hazırlanan maket ve resimlerle anlatıldı. Van İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Kesti de sokağı ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Sebahattin Kesti, İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere ve imamlar da cemaate maketler hakkında bilgi vererek cemaati bilgilendirdiler.

İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, etkinlikle Peygamber Efendimizin hayatına dikkat çekmek istediklerini belirterek, “Son Peygamber Hazret-i Muhammed tüm insanlığa olduğu gibi bize de örnek bir insandır. Düzenlenen etkinlikte hazırlanan görsellerle O'nun hayatına dikkat çekmek ve bir farkındalık oluşturmak istedik” dedi.