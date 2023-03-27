Muradiye'de ‘Tarım Kredi Kooperatif Marketi' açıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde “Tarım Kredi Kooperatif Marketi” açıldı.

Muradiye'de ilk olma özelliğini taşıyan “Tarım Kredi Kooperatif Marketi” açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, “Bugün açılışını yapacağımız bu marketle vatandaşımızın kaliteli ve sağlıklı gıdayı yiyebilmesinin önünü açmış bulunmaktayız. Maliyetlerin uygun olması, vatandaşın cebine en iyi şekilde hitap etmesi yönüyle de Tarım Kredi Kooperatifi hem devletimizin kıvanç kaynağı hem de vatandaşımızın tercih ettiği en önemli marketlerden birisidir. Hem ülkemize hem de ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Açılış sonrası marketi gezen Kaymakam Aydoğan ve beraberindekiler ürünleri inceleyip alışveriş yaptılar. Muradiye'de ilk olan Tarım Kredi Kooperatif Marketi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılışa Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.