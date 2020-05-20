Muradiye'de tarımsal dönüşüm sürüyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesi Kandahar Mahallesi'nde arazi sulama kanalının yapım çalışmalarını inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki tarımsal faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda bu yıl tarımsal faaliyetlere daha çok ağırlık verildi. Bu kapsamda birçok kırsal mahallede çiftçilere arazi sulamada büyük kolaylık sağlayan sulama kanallarının yapımıyla tarımda verimliliğin arttırılması amaçlanıyor. Son olarak Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi'nde 5 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı da kısa süre içerisinde tamamlanarak, yıllardır arazi sulamada zorluk yaşayan çiftçilerin hizmetine sunulacak.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Mehmet Emin Bilmez, muhtar ve vatandaşlarla da ilçedeki tarım verimliliğini görüşerek üretimin önemine değindi. Vali Bilmez, incelemelerinin ardından buradan ayrıldı.