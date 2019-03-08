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Muradiye'de trafik kazası: 2 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Van'dan Erciş istikametine giden Mehmet Ali Uçar (34) yönetimindeki 04 T 0251 ticari taksi, Karahan Kavşağında yeni yapılan köprü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 30 metrelik şarampole uçtu. Ters dönen araçta sürücü Mehmet Ali Uçar ve yanındaki Mehmet Şerif Aydemir (51) sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar, jandarma ve 112 acil servis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma, 112 acil servis, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muradiye İtfaiyesi Gurup Amirliği ekipleri, otomobilde sıkışan yaralılar, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Erciş Devlet Hastanesine sevk edilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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