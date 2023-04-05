Muradiye'de yangın önleme tatbikatı yapıldı

Muradiye Kaymakamlığı bahçesinde yapılan ve kaymakamlık personelinin katıldığı tatbikatta, yangın anında binada mahsur kalanlar itfaiye personeli tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılması gerektiği hakkında da bilgiler veren itfaiye ekipleri, tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladı.

Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Sinan Bilici, kaymakamlık personeli ile beraber yangın önleme tatbikatı yaptıklarını belirterek, “Tatbikat başarılı bir şekilde geçti. Buradaki amacımız, yangın büyümeden nasıl kontrol altına alınabileceği ve ne şekilde müdahale edilebileceğiyle ilgili bir eğitimdi. Gerek kurtarmayla gerek yangın söndürmeyle ilgili tatbikatımızı yaptık, bunda öncülük eden kaymakam bey ve müdürlerime çok teşekkür ederiz” dedi.