Muradiye'de ‘Yayalara öncelik, hayata saygı duruşu' etkinliği düzenlendi

Van'ın Muradiye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, ‘Yayalara öncelik, hayata saygı duruşu' sloganıyla düzenlenen kampanya düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030'a kadar yüzde 50 azaltılması hedefiyle yaya önceliğine yönelik sürücü duyarlılığını artırmak için 81 ilde eş zamanlı başlattığı kampanyanın tanıtımı Muradiye Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu önünde etkinlik düzenlendi. Öğrenciler "Sen Dur Yaşam Durmasın", "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın", "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" sloganlarının yer aldığı dövizlerle katıldığı etkinlikte ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan yaptığı konuşmada, "Ülkemiz karayollarında can güvenliğini sağlamak için ve trafik kazalarını azaltmak için İçişleri Bakanlığımız her sene farklı kampanyalara imza atıyor. Bizde Muradiye ilçemizde ilçe kaymakamlığımız ve belediyemiz olarak yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu mottosuyla bugün kampanyamızı gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'de gerçekleşen bu kampanya Muradiye Belediyesi olarak ortak olduk. Çocuklarımızla beraber yaya güvenliğine dikkat çekmek için etkinliğimizi düzenleyerek farkındalık yaşatmaya çalıştık. Bu çalışmalarımız Muradiye Belediyesi olarak ve farklı zamanlarda devam edecektir. Çocuklarımızın güvenliği bizim güvenliğimizdir. Belediye olarak her zaman onların yanındayız.” dedi.

Okul önündeki ışıksız yaya geçidinin bir çizgisini sembolik olarak kırmızıya boyayan Kaymakam ve beraberindeki protokol üyeleri, ardından öğrencilerle karşıya geçtiler. Öğrenciler ellerinde bayrak ve düdükleriyle önce yaya sloganıyla birlikte toplu bir şekilde karşıdan karşıya geçtiler.

Etkinliğe, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.