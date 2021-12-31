Muradiye'de yılbaşı denetimi

Van'ın Muradiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerine aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ‘Yılbaşı Tedbirleri' genelgesi kapsamında kentin işlek caddesi olan Vanyolu Caddesi üzerinde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, yaşanması muhtemel olayların önüne geçmeyi hedefliyor. Şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken, sürücü ve yolcuların da üst araması yapıldı. Kentin yoğun cadde ve sokaklarında güvenlik önlemini arttıran polis ekipleri, şüpheli kişilerin kimlik kontrolü ve üst aramasını yaparak denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Muradiye Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe merkezinde suç işlenmesinin önlenmesi, taşıması ve bulundurulması yasak olan her türlü eşyanın tespiti, haklarında arama ve yakalama kararı olan şahısların tespit edilerek gerekli adli işlemlerin tamamlanması, durumu şüpheli görülen şahıslar hakkında gerekli kontrollerin yapılması, umuma açık yerler hakkında gerekli kontrollerin yapılarak vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla genel güvenlik ve asayişin temini için 100 personelle yılbaşı tedbirlerinin alındığını duyurdu.