Muradiye'de yol asfaltlama çalışması

7 kilometrelik Gümüştepe Mahalle yolunu asfaltladı.

Kent genelinde asfalt çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki yol ağını daha konforlu hale getirmek için aralıksız bir şekilde çalışıyor. Bu çerçevede kent merkezine yaklaşık 95 kilometre uzaklıktaki Gümüştepe Mahallesi'nin yolu asfaltlandı. Ekiplerin yoğun çalışması ile 1.7 kilometrelik mahalle yolunda reglaj, dolgu, sanat yapıları ve altyapı çalışmalarının ardından asfalt serimi yapıldı. Yapılan çalışma ile 6 metre genişliğe kavuşturulan yol daha konforlu hale getirildi.

Yollarının daha önce toprak olduğunu belirten mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesinde 1.7 kilometrelik Gümüştepe, 3.2 kilometrelik Yakıncak, 5 kilometrelik Topuzarpa ve 1.8 kilometrelik Ovapınar olmak üzere 11.7 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapacak.