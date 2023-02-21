İhlas Haber Ajansı

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Muradiye'de yolda mahsur kalanların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Van’ın Muradiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti.

Van'ın Muradiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti.


İlçeye yaklaşık 22 kilometre mesafede bulunan Beşparmak Mahallesi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolcu minibüsü yolda mahsur kaldı. Kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken vatandaşların imdadına Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda araçlar bulundukları yerden çıkarılarak vatandaşlar güvenli bir şekilde evlerine ulaştırıldı.


Araçlarıyla bulundukları yerden kurtarılan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

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