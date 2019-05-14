Muradiyeli çocuklara ‘fen gezisi' etkinliği

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Biriminde eğitim gören çocuklar, ‘fen gezisi' etkinliği kapsamında Muradiye Devlet Hastanesinin laboratuvarını gezdi.

TEGV Muradiye Öğrenim Biriminde fen etkinliği alan 4 grup öğrenci, son hafta gezisi çerçevesinde Muradiye Devlet Hastanesine götürüldü. Burada hastanenin laboratuvarını görme fırsatı bulan öğrenciler, mikroskop ve diğer araçları incelerken, laboratuvarda hangi tahlillerin yapıldığını öğrendi. Daha sonra kan grubu örneklerinin nasıl alındığını gözlemleyen çocuklar, hastane personelinden bilgi aldı.

Keyifli ve öğretici bir hafta geçiren çocuklar, yeni bilgi edinmenin mutluluğunu yaşadı.