Muradiyeli kadınlardan tarihi ve kültürel gezilere yoğun ilgi

Van Valiliğinin himayelerinde Van Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Muradiye Belediyesi koordinesinde ilçedeki kadınlar Akdamar Adası ve Van Müzesine götürüldü. Muradiye ilçesinde ikamet eden 50 kadın, Van'ın tarihi yerlerini gezme fırsatı buldu. Vanlı kadınlar, daha önce görmedikleri adanın tarihi gizemini yakından görüp fotoğraflar çekti.

Daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığını ziyaret eden kadınlar, Daire Başkanı Selma Biçek ile yemek programında buluştu.

Gezi programına devam eden kadınlar, Van Müzesi'ni gezerek burada Van tarihini yakından tanıma fırsatı buldular.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi organizesinde gerçekleştirilen tarihi ve kültürel gezi programı kadınlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Geziye katılanlardan Rümeysa Aydoğan, “Daha önce Akdamar Adası'na hiç gelmedim. Fotoğraflardan görmüştüm. Ancak şimdi buraya gelerek gördüm ve çok mutlu oldum. Bize bugünü yaşatan Van Valimize ve Muradiye Kaymakamımıza teşekkür ederim” dedi.