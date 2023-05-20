Muradiyeli öğrenciler Van Müzesini gezdi

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Van Müzesi'ni gezdi.

Muradiye Belediyesi, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi himayesinde öğrenciler için Van Gezisi düzenledi. Gezi çerçevesinde ilk olarak Van Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, burada 7. ve 16. Yüzyıl arasında yaşamış Türk-İslam Medeniyeti bilim insanlarının buluşları ve eserlerinin bulunduğu "Altın Çağda Bilim" sergisini gezdi. Daha sonra İpek Parkı'nda bulunan ‘ters ev' ve ‘7d'yi gezen öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

Gezi sonrasında kısa bir konuşma yapan Nesrin Demir ve Elvan Ecrin Çırağ adlı öğrenciler, "Çok eğlendik ve keyifli vakit geçirdik. Bize bu fırsatı sunan Van Valimiz Ozan Balcı ve Kaymakamımız Melih Aydoğan'a çok teşekkür ederiz" dediler.