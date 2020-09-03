MÜSİAD Van Şubesi ile EŞDUYU Özel Öğretim Kursu arasında eğitim protokolü

İmza töreninde konuşan MÜSİAD Van Şube Başkanı Muzaffer Bakan, EŞDUYU Özel Öğretim Kursunun Van'ın eğitimi açısından önemli bir yeri olduğunu belirtti. Pandemi nedeniyle geçen dönem eğitim öğretim yılında bazı aksaklar yaşandığını ifade eden Bakan, “Fakat eğitim kurumlarımızın bu dönemde bunu telafi edeceklerine inanıyorum. Eğitime önem veren ülkelerin kalkınıp geliştiklerini, eğitim başarıları düşük ülkelerin ise hep geride kaldıklarını unutmamamız gerekir. İmzalanan protokolün eğitim camiamıza hayırlara vesile olmasını diliyor, üyelerimizi bu fırsattan yararlanmaya çağırıyorum” dedi.