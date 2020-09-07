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MÜSİAD Van Şubesi ile Si-Ser İşitme Cihazları arasında protokol imzalandı

Si-Ser İşitme Cihazları Van Şubesi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesi arasında cihaz indirimi ve ücretsiz bakım protokolü imzalandı.


Si-Ser İşitme Cihazları Van İl Temsilcisi Yılmaz Doğru ile MÜSİAD Van Şube Başkanı Muzaffer Bakan arasında imzalanan protokol gereği MÜSİAD üyeleri ve yakınları ücretsiz işitme testi yaptırabilecek. Doktorların önerdikleri cihazları yüzde 30 indirimle alabileceklerini ifade eden Şube Başkanı Bakan, “Ayrıca üyelerimiz ve yakınları bir yıl süresince pil değişimi ve cihaz bakımı servislerinden de ücretsiz faydalanacaklardır. Her iki tarafa da hayırlı olsun, sağlık getirsin” dedi.

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