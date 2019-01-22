Muşlu 300 çiftçiye süt sığırcılığı eğitimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezinde uygulamalı eğitim almak üzere gruplar halinde misafir edilen çiftçiler, 5 gün boyunca sığır ırkları ve damızlık seçimi, süt ineklerinde kızgınlık takibi ve suni tohumlama, gebe ineklerin bakımı ve beslenmesi, buzağıların bakımı ve beslenmesi, süt ineklerinin laktasyon dönemi bakımı ve beslenmesi, süt ineklerinde makineli sağım ve meme sağlığı, sığır barınakları, hastalıklarla mücadele, aşılama ile sağlıklı süt ve süt ürünleri üretimi konularında Prof. Dr. Suphi Deniz önderliğinde YYÜ öğretim görevlilerinden teorik ve pratik eğitimler alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 50 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlikte uygulamalar gerçekleştiriyorlar. Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Muş Süt Üreticileri Birliği, Muş Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Bulanık-Malazgirt Süt Üreticileri Birliği, Muş Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Muş Manda Yetiştiricileri Birliği ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen eğitimlere şu ana kadar 66 çiftçi katılırken, mart ayı sonuna kadar toplam 300 önder çiftçinin eğitim alması amaçlanıyor.

Eğitimlerin sonucunda çiftçilerin özellikle süt sığırcılığında verim ve kalite konularında daha fazla bilgi ve tecrübe kazanarak üretim kapasitelerini artırmaları hedefleniyor.