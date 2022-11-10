Mustafa Kemal Atatürk Van'da anıldı

Van'da, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Beşyol Meydanı'ndaki valilik bahçesinde düzenlenen tören, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı ile Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi'nin Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam etti. Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösteriminin ardından resim, şiir, kompozisyon ve koşu yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Müzik dinletisi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden program, oratoryo ile sona erdi.

Törene İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, vali yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.