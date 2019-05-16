‘Mutlu Çarşamba' projesiyle yüzler gülüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde engelli gençler için hayata geçirilen "Mutlu Çarşamba" projesi, Van'da da büyük bir ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde aynı anda yapılan “Mutlu Çarşamba" projesi Van'da ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonluğunda tüm hızıyla devam ediyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor salonu ve gençlik merkezlerinde her çarşamba günü resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinde bulunan bedensel ve zihinsel engelli öğrencilere yönelik düzenlenen projenin bu haftaki konukları ise, Atatürk Şehir Stadında Van Büyükşehir Belediyespor ile Karşıyaka arasında oynanan Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. Grup play-off yarı final rövanş maçı öncesi her iki takımın futbolcularını ziyaret ederek başarılar dilediler. Maçın başlaması ile birlikte protokolde kendilerine ayrılan yerde oturarak 90 dakika süren futbol maçını izlemenin mutluluğunu yaşayan gençler, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik Spor Bakanlığının 81 ilde başlattığı Mutlu Çarşamba projesini Van'da yaklaşık 9 aydır sürdürdüklerini belirterek, “Engellilerimizin eğlenmeleri ve mutlu olabilmeleri için antrenör, personel ve tüm sporcu gruplarımızla birlikte eğitsel oyunlar, spor müsabakaları ve kültürel faaliyetler yaparak onları toplumumuza kazandırmayı hedefliyoruz. Engellilerin de eğlenmeye ve gülmeye hakkının olduğunu ve her çarşamba günü onlarla beraber olduğumuzu ve onların gözündeki mutluluğu görünce bizlerde çok mutlu oluyoruz” dedi.