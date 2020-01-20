Nayif Süer'den Cumhurbaşkanına çağrı

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, 400 TL'nin altında uçak bileti temin etmenin nerdeyse imkansız hale geldiğini belirterek, “Tüm bu yaşananlar turizmi de olumsuz yönde etkilemiş, yerli turistin gelişini kısıtlamıştır” dedi.

Van'da uçuş sayılarında yaşanan düzensizlik ve yüksek fiyat vatandaşları çileden çıkartırken, duruma her kesimden tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, daha önce defalarca dile getirmelerine rağmen bu sorunun il gündeminden düşmediğini söyledi. Nayif Süer, “THY Genel Müdürlüğü tarafından uçuş emniyeti ve yolcu güvenliğinin temini amacıyla THY filosunda bulunan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçağın 13 Mart 2019 tarihi itibarıyla ikinci bir emre kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı. Bu kararın alınmasının ardından gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı uçak seferlerinde kısıtlamaya gidilmiş, birçok ilin günlük sefer sayıları düşürülmüştü. Ancak iç hatlarda meydana gelen orantısız bir düzenlemeyle ne yazık ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerin sefer sayıları diğer Anadolu illerine göre çok daha fazla düşürülmüştür. İlimizde THY ve Anadolujet uçuşlarında yüzde 50'yi aşan azalma meydana gelmiştir. Birçok ilimizden Ankara'ya her gün yapılan uçak seferleri haftada birkaç güne düşürülmüştür. 400 TL'nin altında uçak bileti temin etmek nerdeyse imkansız hale gelmiştir. Vatandaşlarımız bilet bulamadığından ya da yüksek fiyattan dolayı komşu illerden seyahat etmek zorunda kalmıştır. Van'dan en yakın Muş ve Ağrı havaalanları kullanılmakta, bu da ortalama 3 saati bulmaktadır. Batı illerinde vefat eden yakınlarımızın cenazeleri, cenaze yakınları tarafından uçak bileti bulunamadığı için birkaç gün bekletilerek defin edilebilmektedir. Tüm bu yaşananlar turizmi de olumsuz yönde etkilemiş, yerli turistin gelişini kısıtlamıştır. Yalnızca bizler değil, Van havalimanını aktif olarak kullanan sınır komşumuz İranlılar da bu yüzden sıkıntı yaşamakta, iç turizmimiz olumsuz etkilenmektedir. Van turizmi, büyükşehir olmamız ve son yıllarda sağlanan huzur ortamı ile gerek ülkemizin çeşitli yerlerinden gerekse İran'dan, Irak'tan gelen turistler sayesinde ciddi derecede ivme kazanmıştır. Bu gelişmenin ilimize kattığı değer yadsınamaz. Mevcut düzensizlik bizim kadar havalimanımızı aktif kullanan komşumuz İranlıları da etkiliyor. İç turizmde güzel gelişmeler yaşanırken, bölge illerine sefer sayılarının düşürmesi kabul edilemez. Yetkililerin ivedilikle harekete geçmesi, mevcut durumun düzeltilmesi elzemdir. Bu konuda Cumhurbaşkanımız da, gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara emir ve talimatlarını arz ve talep ediyoruz” dedi.