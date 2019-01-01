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Nayif Süer'den Van'da TMO Şube Müdürlüğü açılması talebi

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Toprak Mahsulleri Ofisinin Van’da şube açmasının ürün kalitesini arttırmakla birlikte üreticinin yüzünü güldüreceğini söyledi.

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Toprak Mahsulleri Ofisinin Van'da şube açmasının ürün kalitesini arttırmakla birlikte üreticinin yüzünü güldüreceğini söyledi.


Kış mevsiminin gelmesiyle çiftçilerin yem ihtiyaçlarını tedarik etmekte çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Nayif Süer, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Van'da şube müdürlüğünün bulunmamasına da dikkat çekti. Nayif Süer, “İşlerin düzenli çalışmayan bir temsilcilik ofisinden yürütülmesi, vatandaşların civar illere gitmesine neden oluyor. Bu da maliyeti arttırıyor. Kentimizin en önemli geçim kaynağı olan tarımın gelişip güçlenmesine önemli ölçüde destek sağlayacak devlet kurumlarının aktivite edilmesi çok önemlidir. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticimiz, ürününü satamama endişesi yaşıyor. İklim şartlarından dolayı, ilçelerimiz arasında dahi bir ay hasat farkı var. Toprak Mahsulleri Ofisinin ilimizde şube açması, ürün kalitesini arttırmakla birlikte üreticinin yüzünü güldürecektir. Bu kapsamda ilimizdeki TMO'nun yörenin iklim koşullarını dikkate alarak, tarım ve hayvancılığına katkı sunması elzem ve ivedidir.


Van Ticaret Borsası olarak, projenin hayata geçirilmesi için her türlü takibi yaparak, katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

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